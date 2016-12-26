华泰期货：二批抛储在即，郑糖持续调整

以下内容节选自12月26日的《期货日报》：

近日，国家发改委、商务部、财政部决定自12月下旬开始，投放第二批国家储备糖，数量30万吨，竞卖底价为6000元/吨。此外，从相关渠道获悉，目前广西已有74家糖厂开榨，新糖上市量增加。二者因素叠加，导致目前市场处于供应宽松阶段，糖价持续回落。白糖主力期货合约SR1705从7380元/吨下跌至6778元/吨。预计年前糖价上涨动力不足，继续小幅度下探的可能性较大。

11月下旬以来，市场流动性问题不断发酵。不仅只是白糖期货持续走低，商品期货市场上的“领头羊”黑色系各个品种均出现了不同程度的大跌，文华商品指数也从近期的高点161.78点回落。总体而言，预计年前资金流动性依旧偏紧，郑糖延续调整的可能性较大。(完)

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