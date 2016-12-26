千际指数：郑商所易盛农期指数收出四阴一阳

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自12月26日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数重挫，日线图上四阴一阳，开盘1220.81点，最高1224.08点，最低1175.58点。截至上周五收盘，易盛农期指数收于1180.80点，较前一周下跌43.75点，跌幅为3.57%。
虽然央行通过公开市场逆回购以及X—REPO等提供流动性稳住债市，但是美元飙涨、人民币汇率接近7，央行释放流动性的压力陡增，未来需要重点关注货币贬值速度以及资金市场流动性变化。操作上，以宏观对冲思路交易指数。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。