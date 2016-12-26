千际指数：郑商所易盛农期指数收出四阴一阳

以下内容节选自12月26日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数重挫，日线图上四阴一阳，开盘1220.81点，最高1224.08点，最低1175.58点。截至上周五收盘，易盛农期指数收于1180.80点，较前一周下跌43.75点，跌幅为3.57%。

虽然央行通过公开市场逆回购以及X—REPO等提供流动性稳住债市，但是美元飙涨、人民币汇率接近7，央行释放流动性的压力陡增，未来需要重点关注货币贬值速度以及资金市场流动性变化。操作上，以宏观对冲思路交易指数。(完)

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