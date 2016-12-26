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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:45 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数深度回调，后期将继续回落

以下内容节选自12月26日的《期货日报》：

经济数据继续向好，加之美联储加息，美元指数走势偏强，国内大宗商品受到打压，全线重挫，以至于中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）深度回调。上周，CIFI一路向下，最终报收于935.23点，当周最高上冲至989.92点，最低下探至927.91点，全周跌幅为5.37%。从指数走势看，CIFI下破20日均线后，又跌破40日均线，后期将继续回调。

本周市场较为清淡，数据方面没有太多焦点，主要是日本CPI、中国规模以上工业利润以及美国消费者信心指数等数据。临近年末，大宗商品市场资金呈现流出状态，CIFI将继续回落。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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