方正中期期货：中国工业品期货指数深度回调，后期将继续回落

经济数据继续向好，加之美联储加息，美元指数走势偏强，国内大宗商品受到打压，全线重挫，以至于中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）深度回调。上周，CIFI一路向下，最终报收于935.23点，当周最高上冲至989.92点，最低下探至927.91点，全周跌幅为5.37%。从指数走势看，CIFI下破20日均线后，又跌破40日均线，后期将继续回调。