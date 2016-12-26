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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 08:50 BJT

期货日报：大连豆油期货仍有下行空间

以下内容节选自12月26日的《期货日报》：

尽管供应紧张问题未完全缓解，但阿根廷干燥地区出现强降雨、巴西大豆产量或创纪录以及美元强势上涨削弱了美元定价商品的竞争力，美豆上周收出五连阴。此外，前期豆粕供不应求，大型饲料企业选择用明年1—2月的基差合同补库，导致目前豆粕市场成交清淡。基本面利空因素云集，豆粕弱势运行。

短期内，投资者可保持振荡偏空思路，2840元/吨逢高试空，支撑位看至2770元/吨。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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