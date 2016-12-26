期货日报：大连豆油期货仍有下行空间

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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以下内容节选自12月26日的《期货日报》：
尽管供应紧张问题未完全缓解，但阿根廷干燥地区出现强降雨、巴西大豆产量或创纪录以及美元强势上涨削弱了美元定价商品的竞争力，美豆上周收出五连阴。此外，前期豆粕供不应求，大型饲料企业选择用明年1—2月的基差合同补库，导致目前豆粕市场成交清淡。基本面利空因素云集，豆粕弱势运行。
短期内，投资者可保持振荡偏空思路，2840元/吨逢高试空，支撑位看至2770元/吨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。