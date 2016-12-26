《汇市简讯》欧元兑美元区间交投，再次形成内移日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 欧元兑美元在亚洲时段限于1.0437-57区间。
* 鉴于市场交投淡静，整体兴趣依然不浓，该区间亦有些偏大。
* 由于美元兑日圆也窄幅波动，令这种情况尤为甚之。
* 上周五波动区间在1.0427-69；日线图一目均衡转换线在1.0511。
* 现汇目前在小时图上的一目云区1.0441-63，200小时移动均线为1.0458。
* 小时图上一目均衡转换线在1.0450，一目均衡基准线在1.0448。(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。