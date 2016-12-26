《汇市简讯》欧元兑美元区间交投，再次形成内移日

* 鉴于市场交投淡静，整体兴趣依然不浓，该区间亦有些偏大。

* 由于美元兑日圆也窄幅波动，令这种情况尤为甚之。

* 上周五波动区间在1.0427-69；日线图一目均衡转换线在1.0511。

* 现汇目前在小时图上的一目云区1.0441-63，200小时移动均线为1.0458。