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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二跌一平，CFETS指数持平于95.09

路透上海12月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一持平于95.09；SDR篮子指数则微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至96.41。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.80%，SDR篮子指数跌3.18%，BIS指数跌5.21%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                      数
 人民币                       6.9459                          4
 欧元                         7.2623                       -103
 日圆                          5.924                       -114
 港元                         0.8951                       -1.7
 英镑                         8.5323                         53
 澳元                         4.9852                        331
 新西兰元                      4.781                        173
 新加坡元                     4.8045                       -127
 瑞郎                         6.7712                         33
 加元                         5.1387                        156
 林吉特                       0.6427                        4.3
 卢布                         8.8073                        313
 泰铢                         5.1774                        -25
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.98，较上日跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报95.87，微跌0.01%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.73，跌0.13%；RXY参考在岸人民币指数 报
95.62，微跌0.01%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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