中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二跌一平，CFETS指数持平于95.09

路透上海12月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一持平于95.09；SDR篮子指数则微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至96.41。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.80%，SDR篮子指数跌3.18%，BIS指数跌5.21% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.9459 4 欧元 7.2623 -103 日圆 5.924 -114 港元 0.8951 -1.7 英镑 8.5323 53 澳元 4.9852 331 新西兰元 4.781 173 新加坡元 4.8045 -127 瑞郎 6.7712 33 加元 5.1387 156 林吉特 0.6427 4.3 卢布 8.8073 313 泰铢 5.1774 -25 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.98，较上日跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报95.87，微跌0.01% ；RXY参考离岸人民币指数 报95.73，跌0.13%；RXY参考在岸人民币指数 报 95.62，微跌0.01%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)