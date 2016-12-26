台湾货币市场：短率持稳，国库年底借款恐抵销元月存单减发宽松想像

* 央行减少1月存单标售金额，增添宽松想像 * 年底国库料大额借款，且寿险将交割国际债 * 农历年前短票成交利率略向区间低位靠拢 记者 董永年 路透台北12月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，央行上周五宣布将1月标售的一 年期定存单金额调降，并停发两年期存单，此令市场宽松多了些想像。不过快乐时光可能有限，因29、30日将 有国库大额借款，恐令年底资金情势转变。 他们认为，除了有数百亿台币国库借款外，年底与明年初，寿险业将因应国际债券交割自RP市场抽离大额 资金，此令年底资金情势不容乐观，现在是一天一天地看，审慎因应为要。 〞年内还宽松，但要先看29、30日的状况，那天有国库放款。〞一大型商业银行资调人员说。 另一大型公股银行交易员称，国库已经确定要在29、30日进行数百亿台币的资金调度，属于三个月内的短 期借款。 由于今日是行宪纪念日，不少民间法人客户休假，资金调度人员表示，市场交投相对清淡，但国库借款的 变数，确实让年底利率走势蒙上阴影。 因应农历年关资金需求，台湾央行周五公布，将在2017年1月3日标售364天期定存单，金额暂降至1,000亿 台币，4日发行。一年期定存单原发行规模为1,600亿台币。 本地时间 12:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.143 32.170 台湾加权股价指数<.TWII 9,110.84 9,078.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.172-0.240% --一周拆款利率区间 0.240-0.330% 0.172-0.450% --两周拆款利率区间 0.174-0.570% 0.183-0.570% **跨农历年短票略见成交** 短票方面，票券商交易员指出，今日因有许多民间法人休假，发票因而减少，但买票需求不减，落点在农 历春节前的短票成交利率有些微向区间低位靠拢。 〞农历年前还蛮好卖的，有银行主动开0.53%，因为央行降低存单标售金额。〞一大型票券商交易员说。 不过大型票券商也指出，今日大型银行逆势调高的买票利率，落点在农历年前的利率自0.55%调至0.56%， 年后则自0.57%调高至0.59%。但成交量偏少。 今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.53-0.56%；跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在 0.57-0.59%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.55%，区间在0.35-0.57%，成交金额74.46亿台 币；前日加权平均利率为0.544%，区间在0.43-0.57%，成交金额79.93亿台币。 台湾央行周一到期3,964.5亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币；落点分别为：周二2,050.5亿、周三1,201.5亿、周 四1,769.5亿，及周五2,331.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五银行超额准备为180亿台币，累计至周日超额准备为1兆2,415亿台 币、加计前期1%的超额准备为1兆3,917亿台币。 **RP跨月不多** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日市场月内资金充裕，跨月承作不多。成交利率维持既有区 间。 不过他们表示，寿险业客户已通告月底最后两天以及明年初有资金需求，可能会提解。但也因明年保费即 将调涨，寿险业年底前保单进帐可望大增，是否一定会提解，有待观察。 〞重头戏会在最后两天，还是要谨慎。〞一证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，目前RP利率仍明显低于拆款及短票，对票券商而言，可忍受利率上扬的弹性较高 ，因应年底变数的空间也比较大。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.4 3%；跨月天期公债成交在0.33-0.35%，公司债则落在0.44-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.25%以下，公司债附买回利率亦同；而 跨年公债参考利率即在0.30-0.35%；公司债利率主要成交在0.35-0.40%。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)