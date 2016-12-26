《汇市简讯》欧元兑日圆回落至122.31，市场兴趣平淡

* 随着美元兑日圆下滑，欧元兑日圆从122.66回落至122.31。

* 市场兴趣寡淡，有少量稀疏的买盘。

* 欧元的整体人气仍看淡。

* 欧元兑日圆还回到目前在122.64-90的小时图一目云区下方。

* 小时图一目均衡转换线切入位在122.48，100小时移动均值在122.50，时线图一目均衡基准线切入位在122.57，200小时移动均值在122.7。(完)