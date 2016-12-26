《汇市简讯》欧元兑日圆回落至122.31，市场兴趣平淡

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 随着美元兑日圆下滑，欧元兑日圆从122.66回落至122.31。
* 市场兴趣寡淡，有少量稀疏的买盘。
* 欧元的整体人气仍看淡。
* 欧元兑日圆目前交投在日线图一目均衡转换线切入位122.89下方。
* 欧元兑日圆还回到目前在122.64-90的小时图一目云区下方。
* 小时图一目均衡转换线切入位在122.48，100小时移动均值在122.50，时线图一目均衡基准线切入位在122.57，200小时移动均值在122.7。(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。