台湾债市：10年券105/11期殖利率盘初小跌量能低，市场对保险公司抛券观望

路透台北12月26日 - 台湾10年指标公债105/11期 周一早盘殖利率小跌，量能维持低位。交易员表示，特定保险公司近日大幅出脱持券，殖利率变化甚大，市场多保持观望。

他们表示，不排除到本周末为止，成交情况都维持目前的清淡。至于特定保险公司的抛盘，交易员认为，年底之际的不计价抛盘可能有作帐目的，并非看空台债，未来值得持续观察。

〞捉几支(殖利率)就下去了，成交也很少，〞一位大型银行交易员说。

他们表示，美债仍在假期中维持偏淡水位，目前的情况各方皆不想有所动作，这可能使交投意愿更显低落。

本地时间10:25，10年券105/11 殖利率跌2.00基点至1.2500%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.15%。交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.22-1.27%。

美国公债价格周五在淡静交投中上涨，投资人已在为圣诞节三日长周末作准备。指标10年期公债收益率报2.54%，周四尾盘报2.55%。

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