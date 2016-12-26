台湾债市：10年券105/11期殖利率盘初小跌量能低，市场对保险公司抛券观望

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北12月26日 - 台湾10年指标公债105/11期 周一早盘殖利率小跌，量能维持低位。交易员表示，特定保险公司近日大幅出脱持券，殖利率变化甚大，市场多保持观望。
他们表示，不排除到本周末为止，成交情况都维持目前的清淡。至于特定保险公司的抛盘，交易员认为，年底之际的不计价抛盘可能有作帐目的，并非看空台债，未来值得持续观察。
〞捉几支(殖利率)就下去了，成交也很少，〞一位大型银行交易员说。
他们表示，美债仍在假期中维持偏淡水位，目前的情况各方皆不想有所动作，这可能使交投意愿更显低落。
本地时间10:25，10年券105/11 殖利率跌2.00基点至1.2500%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.15%。交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.22-1.27%。
美国公债价格周五在淡静交投中上涨，投资人已在为圣诞节三日长周末作准备。指标10年期公债收益率报2.54%，周四尾盘报2.55%。
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--《全球汇市》美元兑日圆小跌，此前美债收益率脱离高位 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。