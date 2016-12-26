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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 10:31 BJT

中国信用债：大连机床称16大机床SCP002已获持有人有条件豁免违约

路透上海12月26日 - 近期连续出现债券违约的大连机床集团周一公告称，此前出现曾
触发交叉违约条款的16大机床SCP002 ，已获持有人会议表决通过有条件
豁免违约。
    
    公告指出，按照募集说明书相关要求，自16大机床SCP002持有人会议决议生效之日起（
即12月21日）30日内，公司将为16大机床SCP002提供以下任一救济方案，包括为本息偿付增
加抵押、质押或保证等担保措施，担保金额或抵质押价值应足以覆盖本期债券本息；或对16
大机床SCP002进行赎回。
    
    而若公司在2017年1月19日仍未完成以上任一救济方案的法律手续，则上述交叉违约事
件未获得豁免，16大机床SCP002将在办理法律手续期限届满后次一日，即2017年1月20日立
即到期应付。
    
    大连机床集团11月末曾称，因其子公司近期发生了1.39亿元人民币的银行承兑汇票垫款
，并在10个工作日内未纠正，其发行的2016年度第二期超短期融资券16大机床SCP002CN011
698209=CFXS已触发交叉违约条款，目前公司正筹措资金寻求尽快解决。    
    
    16大机床SCP002的募集说明书显示，发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案
，以获得持有人会议决议豁免本期债务融资工具违约。
    
    而在持有人会议上，债务融资工具持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权
：（1）无条件豁免违约；（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了对本期债务融资工具
增加担保或进行赎回的救济方案，并在30日内完成相关法律手续的，则豁免违约。
    
    大连机床集团11月21日曾表示，15机床CP003应于当日兑付本息，但截至日终，由于技
术性原因，未能按照约定将偿付资金按时足额划至托管机构；应付本息金额为2.12亿元人民
币。随后周二公司兑付了该期短融的全部应付本息，并补足延迟一天的利息；而对于此事公
司解释为“系统操作原因”。 
    
    此前于12月12日到期的大连机床2016年第一期超短融16大机床SCP001发生实质性违约；
而大连机床集团上周四又公告称，公司2015年第四期短融 15机床CP004
应于12月29日兑付，由于公司目前资金链紧张，到期兑付存不确定性。
    
    而11月下旬，大连机床集团的15机床CP003还曾出现过债券技术性违约，随后延迟一天
支付本息。
    
    
    以下为中金公司11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)：    
   债券名称            种类           规模      发行日      到期日    主承销商
 15机床CP004    短融                    5     2015-12-28  2016-12-29  浦发、国
                                                                         开
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-08-04  2017-05-02  兴业银行
 2                                                                    
 14机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2014-05-19  2017-05-20  浦发银行
                工具                                                  
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-10-26  2017-07-24  兴业银行
 3                                                                    
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          38                                 
 (完)  
    
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 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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