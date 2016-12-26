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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 10:38 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币止跌微升，惟交投清淡暂在32.1附近整理

路透台北12月26日 - 台币兑美元 周一早盘随亚币止跌微升，惟因香港等地因圣诞假期休市，早盘交投转趋清淡，今日料台币暂在32.1附近整理。

汇银人士表示，台北外汇开盘一小时成交量约0.62亿美元，量能明显不如上日同时段的2.78亿美元。盘初出口商抛汇交投转为淡静，至于外资则倾向低接美元但量能并不明显。

〞上周五出口商已经卖得很开心，早上对这个价格当然不满意。〞一位大型公营银行交易员说。

本地时间10:19，台币兑美元报32.097，交投区间介于32.086-32.145，上日收在32.170。韩元兑美元 报1,199.9，上日收在1,203.0；台股 则涨0.22%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.171/32.193，上日收在32.249。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.080-32.130

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