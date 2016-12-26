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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 10:54 BJT

金属期市：上海金属期货全线下挫，跟随上日LME市场跌势

分析师担心中国楼市情况，指出2017年中国将采取行动抑制地产投机活动，并可能减少政府措施以提振需求。

但铜价今年已上涨约16%，料将录得2010年以来最大年度涨幅。

伦敦金属交易所(LME)将在12月28日(周三)恢复交易。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王琛；审校 徐文焰/于春红)
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