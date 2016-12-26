金属期市：上海金属期货全线下挫，跟随上日LME市场跌势

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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分析师担心中国楼市情况，指出2017年中国将采取行动抑制地产投机活动，并可能减少政府措施以提振需求。
但铜价今年已上涨约16%，料将录得2010年以来最大年度涨幅。
伦敦金属交易所(LME)将在12月28日(周三)恢复交易。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王琛；审校 徐文焰/于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。