日本股市：早盘在清淡交易中下跌，因日圆走软趋势暂歇

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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“今年余下时间，日本股市可能会保持弹性。明年初时，市场注意力将转向美国就业数据这种事件，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示。
指标股指今年迄今涨了2%。
首相安倍晋三上任这四年，日本股市上扬，日经指数在2015年6月一度触及近20年高位，因寄望安倍货币刺激政策、财政扩张政策以及结构性改革会结束持续数十年的通胀和滞涨。
由于预期美国特朗普政府将通过增加基础设施支出、减税和放宽监管来促进经济增长和通胀，日圆兑美元疲软，这也支撑日股。
出口类股周一走低，丰田汽车 跌1.23%，本田汽车 跌1.88%，Panasonic 跌1.05%。之前美元兑日圆跌0.2%至117.300.
银行股亦下滑，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.41%，瑞穗金融集团 跌1.15%。
任天堂 逆势跳涨4.47%，之前日本经济新闻报导，该公司计划下一财年及之后的几年每年推出三款新的智能手机游戏。
东证股价指数 跌0.3%报1,539.36点，JPX日经400指数 下滑0.35%报13,793.16点。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。