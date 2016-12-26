日本股市：早盘在清淡交易中下跌，因日圆走软趋势暂歇

“今年余下时间，日本股市可能会保持弹性。明年初时，市场注意力将转向美国就业数据这种事件，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示。

指标股指今年迄今涨了2%。

首相安倍晋三上任这四年，日本股市上扬，日经指数在2015年6月一度触及近20年高位，因寄望安倍货币刺激政策、财政扩张政策以及结构性改革会结束持续数十年的通胀和滞涨。

由于预期美国特朗普政府将通过增加基础设施支出、减税和放宽监管来促进经济增长和通胀，日圆兑美元疲软，这也支撑日股。

出口类股周一走低，丰田汽车 跌1.23%，本田汽车 跌1.88%，Panasonic 跌1.05%。之前美元兑日圆跌0.2%至117.300.

银行股亦下滑，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.41%，瑞穗金融集团 跌1.15%。

任天堂 逆势跳涨4.47%，之前日本经济新闻报导，该公司计划下一财年及之后的几年每年推出三款新的智能手机游戏。