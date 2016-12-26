中国债市动态：期现货走势震荡偏弱，金融债表现略逊于国债

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透上海12月26日 - 中国银行间债市周一走势较为震荡，国债期货则由跌转升。据交易员透露，金融债收益率早盘冲高回落，但仍较上日小涨；国债走势则相对偏强，因受部分机构买盘支撑；此外，尽管资金面依旧宽松无虞，但短券继前期收益率回落一波之后，今日成交稍显清淡。
他们并表示，继现券情绪逐步修复之后，随着年底将近，预计短期难现趋势性行情。
上海一银行交易员称，“10年国开债收益率一早上很多，然后后来又回来不少，不过还是比上日上了3个点，国债比较强，五年期还下了不少。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7450%/3.7325%，上日尾盘为3.7300%/3.70%。
华北一银行交易员透露，现券情绪平复之后，今年年底也剩下最后一周了，很多机构已经进入年终盘点时期了，所以估计接下来真正参与的机构也将逐步减少。
中国金融时报周六发表评论文章称，货币政策要进一步调节好货币这个“总闸门”，维护流动性基本稳定，既要保证经济发展的正常需要，也要防止因为货币不足或过度引发的金融体系不适。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.005元人民币，较上日结算价涨0.11%；10年期国债主力合约T1703 收报96.725元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。