中国债市动态：期现货走势震荡偏弱，金融债表现略逊于国债

路透上海12月26日 - 中国银行间债市周一走势较为震荡，国债期货则由跌转升。据交易员透露，金融债收益率早盘冲高回落，但仍较上日小涨；国债走势则相对偏强，因受部分机构买盘支撑；此外，尽管资金面依旧宽松无虞，但短券继前期收益率回落一波之后，今日成交稍显清淡。

他们并表示，继现券情绪逐步修复之后，随着年底将近，预计短期难现趋势性行情。

上海一银行交易员称，“10年国开债收益率一早上很多，然后后来又回来不少，不过还是比上日上了3个点，国债比较强，五年期还下了不少。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7450%/3.7325%，上日尾盘为3.7300%/3.70%。

华北一银行交易员透露，现券情绪平复之后，今年年底也剩下最后一周了，很多机构已经进入年终盘点时期了，所以估计接下来真正参与的机构也将逐步减少。

中国金融时报周六发表评论文章称，货币政策要进一步调节好货币这个“总闸门”，维护流动性基本稳定，既要保证经济发展的正常需要，也要防止因为货币不足或过度引发的金融体系不适。