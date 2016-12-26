中国汇市：人民币早盘延续窄幅整理，大行继续值守6.95元支撑

* 人民币早盘窄幅整理，圣诞假期交易兴趣平淡

* 客盘购汇需求仍存，大行仍提供美元流动性

* 大行继续“坚守”6.95元一线

路透上海12月26日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微升，波幅不足20点，中间价亦微升4点。交易员称，圣诞假期交易兴趣平淡，人民币呈横盘走势；客盘仍有部分购汇，而大行亦仍值守6.95元一线。预计年内料延续当前平稳走势，等待来年行情。

他们并指出，圣诞假期银行交易员休假较多，交投活跃度也有所下降，但由于市场波动区间狭窄，仍有部分机构借机倒量。

“美元假期，交投不是特别活跃，但我们的市场购汇还是比较多，有看到大行在一个位置锁着，提供（美元）流动性；年末应该会比较稳定，日内估计也就10-20个点波动。”一中资行交易员称。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.9489元，上日收报6.9494元，夜盘终报6.9488元。今日人民币兑美元中间价 报6.9459元，上日为6.9463元。人民币兑美元即期成交额 为145.92亿美元，上日半日为136.57亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一下跌，此前美债收益率因经济数据好坏不一而下滑。交投淡静，许多重要市场周一因圣诞假期而休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.255元, 上日尾盘为7.251元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.951元, 与在岸即期价差为21点，上一交易日尾盘报6.9585元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9489，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.268、5.9365和8.5364。