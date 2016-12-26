中国期市：钢铁期货触及一个月低位，受累于经济增长放缓疑虑

交易员称，螺纹钢库存已高，经济成长趋缓的前景，更是雪上加霜。螺纹钢库存已连续五周上升。

螺纹钢上周触及32个月高位，今年以来涨幅超过60%。

大连商品交易所铁矿石价格 下跌超过2%，跌至每吨535元人民币(76.99美元)，为一个多月来最低。但今年以来涨幅仍高达165%，上周曾触及近三年高位。

市场亦将密切注意中国环保税法的后续。中国环境保护税法周五获全国人大常委会会议表决通过，将于2018年1月1日起施行，这是中国第一部推进生态文明建设的单行税法。

中钢期货分析师Bai Yilin表示，新税料将增加钢铁生产的成本，并淘汰资质不足的小型钢厂，但实际影响可能要看执行情况而定。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 徐文焰/张荻)