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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--12月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       预估值      前值
    
    12月27日(二)
    
    0130 中国规模以上工业企业利润                  1-11月
              货物和服务贸易                         11月
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    11月         --      +15.2%
             房屋开工(较上年同期)                               +10.2%    +13.7%
       
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月     +0.5%     +0.4%
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --       +0.1%
                                房价指数(较上年同期)             +5.0%     +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                          12月        108.5     107.1
    
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                12月         --         正4
    2350 日本工业生产                            11月初值        +1.6%      持平
             工业生产一个月预估                      11月         --       +4.5%
             工业生产两个月预估                                   --       -0.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    11月         --       -0.1%
       
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值      预估值
 

    12月26日(一)
    
    2100 韩国消费者信心指数                          12月       94.2         -- 
          
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                11月      -1.5%       +0.2%
      
                         (较前月)                              -0.6%       +0.4%
      
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月      -0.4%       -0.3%
      
             全国整体CPI                                       +0.5%        --  
     
             东京地区核心CPI(较上年同期)             12月      -0.6%       -0.4%
      
             东京地区整体CPI                                    持平        --  
     
    2330 日本求才求职比                              11月       1.41        1.41
       
             失业率                                             3.1%        3.0%
       
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)
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