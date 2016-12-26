主要国家经济指标预测--12月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月27日(二) 0130 中国规模以上工业企业利润 1-11月 货物和服务贸易 11月 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +15.2% 房屋开工(较上年同期) +10.2% +13.7% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.0% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 12月 108.5 107.1 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 12月 -- 正4 2350 日本工业生产 11月初值 +1.6% 持平 工业生产一个月预估 11月 -- +4.5% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 12月 94.2 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -1.5% +0.2% (较前月) -0.6% +0.4% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI +0.5% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -0.6% -0.4% 东京地区整体CPI 持平 -- 2330 日本求才求职比 11月 1.41 1.41 失业率 3.1% 3.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)