日本债市：公债价格小跌，日本央行未进行购债操作

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% +0.5 -0.185% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.090% 10年期公债 0.000% +0.0 0.050% 20年期公债 0.575% +1.0 0.565% 30年期公债 0.680% +1.0 0.670% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.83 -0.05 149.88 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 戴素萍 审校 高琦)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。