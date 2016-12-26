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市场报道 | 2016年 12月 27日 星期二 07:25 BJT

****欧洲经济指标预测--12月27日-1月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值
    
    12月26日当周
    
    12月27日(二)
    暂无重要经济数据
    
    12月28日(三)
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   11月        --     正1.49
    0900 意大利制造业企业信心指数                    12月        --      102.0
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月        --     40.851
    
    12月29日(四)
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                  12月      +0.2%     +0.1%
                       (较上年同期)                            +3.8%     +4.4%
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                      11月      +4.4%     +4.4%
               对家庭贷款                                        --      +1.8%
               对非金融行业贷款                                  --      +2.1%
    
    12月29-1月5日
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        12月初值       --      -0.1%
                            (较上年同期)                         --      +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  --      -0.2%
                                 (较上年同期)                    --      +0.1%
    
    12月30日(五)   
    0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月        --      -0.1%
                              (较上年同期)                       --      -0.6%
    
    1月2日当周
    
    1月2-13日
    0930 英国抵押贷款利率                            12月        --       4.2%
    
    1月2日(一)
    0850 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月        --       53.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                     12月       55.5      55.5
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    12月终值      54.9      54.9
    
    1月3-6日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                    11月      -0.6%     +2.4%
                         (较上年同期)                            --      -1.0%
    
    1月3日(二)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    12月        --      +0.7%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               12月        --       56.6
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)            12月  　减少0.5   减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                          --      253.2
             经季节调整失业率                                   6.0%      6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                            --      265.8
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                    12月       53.1      53.4
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          12月初值     +0.5%     +0.1%     
                            (较上年同期)                       +1.4%     +0.8% 
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                  +0.6%      持平
                                 (较上年同期)                  +1.3%     +0.7%
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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