台湾股市：收高中止连三跌，成交创逾半年新低因圣诞假期观望气氛重

路透台北12月26日 - 台湾股市周一收高，中止连三日跌势，惟成交创逾半年低量。分 析师指出，受外资仍在放圣诞节假期影响，盘面交投冷清，且指数回档幅度已大，再杀低意 愿有限。 台湾加权股价指数 收高0.35%，至9,110.54点；今日成交初值 为315. 42亿台币，前低为6月4日的301亿，上交易日修正后为533.72亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，盘面上就是呈现外资休假、内资观望的状态，不 过有看到官股券商逢低承接的身影。今日成交量明显萎缩，主要受全球市场都处在圣诞假期 的气氛中，虽无买盘，但卖压也有限。 〞台股已自9,400点修正至9,000点半年线这边，未来应该是震荡整理盘。〞他说。 分析师预期，短线台股料在9,200点上下约150点幅度内震荡。 本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数 涨0.12%。(完)