台湾股市：收高中止连三跌，成交创逾半年新低因圣诞假期观望气氛重

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北12月26日 - 台湾股市周一收高，中止连三日跌势，惟成交创逾半年低量。分 析师指出，受外资仍在放圣诞节假期影响，盘面交投冷清，且指数回档幅度已大，再杀低意 愿有限。 台湾加权股价指数 收高0.35%，至9,110.54点；今日成交初值 为315. 42亿台币，前低为6月4日的301亿，上交易日修正后为533.72亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，盘面上就是呈现外资休假、内资观望的状态，不 过有看到官股券商逢低承接的身影。今日成交量明显萎缩，主要受全球市场都处在圣诞假期 的气氛中，虽无买盘，但卖压也有限。 〞台股已自9,400点修正至9,000点半年线这边，未来应该是震荡整理盘。〞他说。 分析师预期，短线台股料在9,200点上下约150点幅度内震荡。 本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数 涨0.12%。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。