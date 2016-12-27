台湾货币市场：12月27日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月27日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,050.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 共1兆(万亿)867.8亿台币，分别为： 12/28 1,201.50亿台币 12/29 1,769.50亿台币 12/30 2,331.50亿台币 2017/1/2 1,727.00亿台币 1/3 3,838.30亿台币 注*：表更新 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --12/29：Canadian Imperial Bank of Commerce 发行30年期美债计价债券，金额3亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 高洁如)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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