台湾货币市场：12月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月27日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,050.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 共1兆(万亿)867.8亿台币，分别为： 12/28 1,201.50亿台币 12/29 1,769.50亿台币 12/30 2,331.50亿台币 2017/1/2 1,727.00亿台币 1/3 3,838.30亿台币 注*：表更新 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --12/29：Canadian Imperial Bank of Commerce 发行30年期美债计价债券，金额3亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 高洁如)