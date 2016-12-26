台湾金融：微升明年经济成长率预估至1.5%，央行最快明年下半年升息--国泰金

路透台北12月26日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 经济研究处周一称，受惠全球景气逐步好转，台湾出口可望展现循环性回温力道，然受限于民众景气看法与消费意愿同步转趋保守，微幅上修2017年台湾经济成长率预估至1.5%，研判有80%的机率落在1.0-2.1%间。

国泰金控新闻稿并指出，2017年随着景气及通膨偏向上，加上美联储升息态度转为积极，研判台湾央行最快可能在2017年下半年宣布升息。

“国际市场利率在近期仍可望续处高档，台币虽有偏贬压力，仍不致大幅波动。”国泰金并认为，若美国升息速度与幅度超乎预期，民众对金融市场展望与风险偏好可能出现震荡风险，金融情势转趋紧缩的态势将提早涌现。

至于10月台湾景气对策灯号已连四个月呈现绿灯，国泰金表示，明年第一季的短期经济情势预估出现衰退机率仍低于10%，各月经济气候出现朗与晴的机率合计均高过50%，代表景气动能依旧稳健。