台湾债市：10年指标公债殖利率收小跌，冷券虽有卖压但料因作帐需求

* 10年券105/11殖利率收盘小跌

* 冷券仍有卖压但利率持稳

* 105/11期明日殖利率区间料在1.22-1.27%

路透台北12月26日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周一收盘小跌。交易员指出，虽然冷券市场仍有保险业卖压出笼，不过成交利率持稳；而上周五公布的发债计划大致符合预期，市场选择观望到年底。

他们称，冷券市场今日延续上周五，持续有卖压出笼，保险业者因年底作帐关系，不得不忍痛杀出。惟今日殖利率走稳，恐慌心态并未蔓延，市场猜测因是作帐需求与看空台债无关，稍稳多头军心。

〞明年初至少成交量会先回稳，〞一位证券商交易员说。

他们指出，美债殖利率仍在相对高位，目前美债走势料还是最大的变数。明年初美国新总统特朗普就职后，预料其振兴经济的做法与实施效率，会是债市殖利率最关键的影响。

台湾财政部上周五表示，明年第一季将发行1,050亿台币甲类公债，以及1,100亿台币国库券。而明年首期公债为两年期公债，金额250亿台币。

交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.22-1.27%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 105/11 -2.25 1.2475 1.2400-1.2620% 7.50

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5 105/13 没有成交

3 105/1 没有成交