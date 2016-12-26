台湾债市：10年指标公债殖利率收小跌，冷券虽有卖压但料因作帐需求

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 10年券105/11殖利率收盘小跌
* 冷券仍有卖压但利率持稳
* 105/11期明日殖利率区间料在1.22-1.27%
路透台北12月26日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周一收盘小跌。交易员指出，虽然冷券市场仍有保险业卖压出笼，不过成交利率持稳；而上周五公布的发债计划大致符合预期，市场选择观望到年底。
他们称，冷券市场今日延续上周五，持续有卖压出笼，保险业者因年底作帐关系，不得不忍痛杀出。惟今日殖利率走稳，恐慌心态并未蔓延，市场猜测因是作帐需求与看空台债无关，稍稳多头军心。
〞明年初至少成交量会先回稳，〞一位证券商交易员说。
他们指出，美债殖利率仍在相对高位，目前美债走势料还是最大的变数。明年初美国新总统特朗普就职后，预料其振兴经济的做法与实施效率，会是债市殖利率最关键的影响。
台湾财政部上周五表示，明年第一季将发行1,050亿台币甲类公债，以及1,100亿台币国库券。而明年首期公债为两年期公债，金额250亿台币。
交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.22-1.27%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
10 105/11 -2.25 1.2475 1.2400-1.2620% 7.50
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2475%
5 105/13 没有成交
3 105/1 没有成交
2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。