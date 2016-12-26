《路透晚报》--12月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年规模以上工业增加值料增6%，明年亦增6%左右--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩表示，预计2016年全国规模以上工业增加值增长6%；2017年预期亦增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%。

--中国投资：预计今年全年FDI约7,850亿元人民币，ODI增至1.12万亿元--商务部长

中国商务部部长高虎城表示，今年双向投资进入新阶段，吸引外资提质增效，预计全年实际吸收外资（FDI）约7,850亿元人民币（折合1,260亿美元），对外投资快速增长，预计全年非金融类对外直接投资（ODI）1.12万亿元。

--中国数据：三季末中央政府债务余额11.7万亿元，同比增13.7%--财政部

中国财政部公布数据显示，今年三季度末中央政府债务余额为11.7万亿元人民币，较去年同期增加13.7%；此外，11月中央政府融资1,366亿元，当月中央政府收入5,945亿元，支出7,573亿元。

--中国经济：西部大开发十三五规划通过，破解道路、水资源等瓶颈制约--国务院

中国国务院总理李克强近日主持召开会议，审议通过《西部大开发“十三五”规划》，表示要持续深化简政放权、放管结合、优化服务等重点领域改革，着力破解道路、水资源等瓶颈制约，继续落实好减税降费各项政策措施，降低制度性交易成本。

--中国房地产：要清醒看到房价已过高，坚决保持房价平稳--北京市委书记

北京市委书记郭金龙最新表示，要清醒看到房价已过高，北京市将担负起主体责任，坚决保持房价平稳，并调整用地结构，合理提高住宅用地比例。

--中国环保：环境保护税法获通过2018年施行，设置两档减税优惠

中国环境保护税法获全国人大常委会会议表决通过，将于2018年1月1日起施行，该法将按“税负平移”原则进行环境保护费改税，并设置两档减税优惠，分别是减按75%和50%。

--中国电力：明年起分资源区降低光伏电站、陆上风电标杆上网电价--发改委

中国国家发展改革委称，为及时反映不同类型新能源发电技术进步、缓解补贴资金缺口，明年起将分资源区降低光伏电站、陆上风电标杆上网电价；分布式光伏发电补贴标准和海上风电标杆电价不作调整。

--中国经济：推动传统基础设施领域PPP项目资产证券化，盘活存量资产--发改委

中国国家发改委发出通知，推动政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营2年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。

--中国贸易：中国计划在2017年调整乙醇进口关税--交易员

交易员表示，中国计划在2017年调整乙醇进口税率，但不清楚将调升还是调降。他们指出，此举可能在产量创纪录高位之际，影响对美国产乙醇的需求。

【金融】

--中国金融：信托业可开展投贷联动、债转股等支持企业去产能--银监会主席

中国银监会主席尚福林表示，信托业要与实体经济良性互动，通过开展投贷联动、债转股、并购基金、资产证券化等业务，支持优质企业通过并购重组去产能，去杠杆，升级做强。

--中国金融：11月末银行业总资产同比增16.3%，总负债同比增16.2%--银监会

中国银监会公布数据显示，11月末银行业金融机构资产总额222.25万亿元人民币，同比增长16.3%；负债总额204.96万亿元人民币，同比增16.2%。

--中国金融：广发银行称侨兴债涉及的惠州分行保函系伪造，已报案

中国侨兴私募债违约事件继续发酵，该事件所涉当事人之一的广发银行公告称，经该行鉴定，该事件中涉及的广发银行惠州分行保函文件等均系伪造，该行已向当地公安机关报案。

--中国金融：调节好货币闸门，防止因货币不足或过度引发金融体系不适--金融时报

中国金融时报发表社论称，货币政策要进一步调节好货币这个“总闸门”，维护流动性基本稳定，既要保证经济发展的正常需要，也要防止因为货币不足或过度引发的金融体系不适。

--中国金融：允许发行债转股专项债券，转股债权范围以银行贷款为主--发改委

中国国家发展改革委员会主管的中国发展网报导称，国家发改委近日印发相关指引，国有资本投资运营公司、地方资产管理公司等市场化债转股实施机构可以申报发行债转股专项债券，用于银行债转股项目，优先以股权市场化退出收益作为偿债资金来源。

--路透专访：中国金融业正经受全面高压监管，调整的缓冲期越来越紧--专家

刘煜辉是金融市场熟悉的经济学家，近日他关于“始于2012年的金融过度自由化乱象正受到高压监管”的观点，引起市场人士广泛热议。他周末在接受路透专访时表示，因中国经济运行主体行为存在巨大的扭曲性，必然导致信用货币的脱缰。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行700亿元逆回购，单日净回笼700亿元

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼700亿元。

--中国信用债：大连机床称16大机床SCP002已获持有人有条件豁免违约

近期连续出现债券违约的大连机床集团公告称，此前出现曾触发交叉违约条款的16大机床，已获持有人会议表决通过有条件豁免违约。

--中国货币市场：隔夜充沛而七天刚跨年显不足，财政存款投放在即心态较稳

中国央行周一在公开市场净回笼，不过早盘大行等隔夜资金供给仍十分充沛，而刚可跨过元旦的七天期品种则不足。因本周内即将有大规模财政存款投放，目前银行类机构心态较为平稳。

--中国债市动态：期现货走势震荡偏弱，金融债表现略逊于国债

中国银行间债市走势较为震荡，国债期货则由跌转升。据交易员透露，金融债收益率早盘冲高回落，但仍较上日小涨；国债走势则相对偏强，因受部分机构买盘支撑；此外，尽管资金面依旧宽松无虞，但短券继前期收益率回落一波之后，今日成交稍显清淡。

--《中国新债预测》国开行两期债定位料略低二级，资金平稳且节后缴款提振

中国国家开发银行周二将招标增发五和10年两期固息债。路透调查显示， 本周临近年底，一级招标规模缩量，资金面表现亦相对平稳，且两期债缴款日正好在元旦节后，故预计明日新 债招标料偏乐观，定位将略低于二级水准，两期债预测均值分别为3.70%和3.73%。

--《焦点》发债发股都不划算，中国企业转向可转债市场

中国公司苦于应对高昂借贷成本以及不断增加的债务，更多企业或将通过发行可转债融资，因利率上升给增加了他们的财务压力。在中国，可转债作为公司融资渠道而言是个小众产品，比起股市、债市和贷款市场来说要小得多。但对具有良好成长前景和较低信用评级的公司来说，这种债券相对直接负债来说是更为便宜的融资渠道。

【外汇】

--《鸡年展望》中国跨境资本流出风声鹤唳，“宽进严出”仍是主旋律

人民币兑美元持续贬值，叠加中国企业和居民进入全球化资产配置阶段，中国今年资本流出规模之巨超出许多人的想象。在国内经济面临持续下行压力、美元大概率维持强势的背景下，2017年这些因素还将进一步发酵，中国资本外流不会很快出现拐点，形势将依然严峻。

--中国汇市：人民币早盘延续窄幅整理，大行继续值守6.95元支撑

人民币兑美元即期早盘微升，波幅不足20点，中间价亦微升4点。交易员称，圣诞假期交易兴趣平淡，人民币呈横盘走势；客盘仍有部分购汇，而大行亦仍值守6.95元一线。预计年内料延续当前平稳走势，等待来年行情。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二跌一平，CFETS指数持平于95.09

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一持平于95.09；SDR篮子指数则微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至96.41。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均续升，CFETS指数微升至95.09

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(23日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.11%至95.09，较2014年底则仍下跌4.91%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指逆转收升，保险券商股及举牌概念股领涨

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，因煤炭等周期股继续下跌及年末资金面偏紧，股指跳空低开后，逐波下滑，一度创下逾两个月来的盘中新低，午后随着保险券商股及险资举牌概念股的反弹，引领大盘翻红，不过成交仍属低迷，显示反弹基础不太扎实。

--中国新股：华融资产拟登陆A股市场，计划发行不过68.9亿股

继去年10月香港上市后，中国华融资产管理股份有限公司登陆A股脚步也渐近。公司上周五晚间发布的A股首次公开发行股票(IPO)招股说明书申报稿显示，计划发行不超过68.9亿股A股。

--中国能源：明年1月1日起全面供应国Ⅴ标准车用汽油和柴油--发改委

新华OGP称，中国11月末商业原油库存环比下降1.6%，11月末成品油库存环比下降0.1%。

--中国能源：11月末商业原油库存环比下降1.6%--新华OGP

中国国家发改委等多部委发布公告称，2017年1月1日起，全国全面供应符合第五阶段国家标准（国Ⅴ标准）的车用汽油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油），以应对严峻的大气污染形势，加快推进成品油质量升级，改善空气质量。

--企业并购：中国刚泰集团收购意大利珠宝商Buccellati的85%股权

意大利私募股权公司Clessidra称，已同意将所持高档珠宝商Buccellati的85%股权售予中国刚泰集团有限公司。 （完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)