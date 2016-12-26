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亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市卖超312亿韩元，已连续三个交易日卖超

路透首尔12月26日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0726GMT，外资
在韩国股市卖超312亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出1
,817亿韩元(1.5131亿美元)的股票。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月26日      -31.2          125.3          -87.9
    ^12月23日     -100.5          228.3         -125.5
     12月22日      -50.0           75.9          -29.7
     12月21日       78.2          -69.1           -8.2
     12月20日       60.6          -29.1          -33.5
     12月19日        5.0          -79.5           78.8
     12月16日       67.7         -162.1           25.4
     12月15日       -3.3           66.0          -67.6
     12月14日      176.3         -189.0           13.2
     12月13日      112.0          -14.7         -102.5
     12月12日       84.8           14.8          -96.4
     12月 9日       57.1           58.4         -117.7
     12月 8日       28.4          655.1         -654.6
     12月 7日       78.3          -90.8           14.1
     12月 6日      117.5          292.9         -360.5
    ----------------------------------------------------
    本月以来       706.3          883.3       -1,623.1
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,987.1       -4,671.2       -8,783.7
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 李爽)
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