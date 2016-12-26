表格：外资在韩国股市卖超312亿韩元，已连续三个交易日卖超

路透首尔12月26日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0726GMT，外资 在韩国股市卖超312亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出1 ,817亿韩元(1.5131亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 12月26日 -31.2 125.3 -87.9 ^12月23日 -100.5 228.3 -125.5 12月22日 -50.0 75.9 -29.7 12月21日 78.2 -69.1 -8.2 12月20日 60.6 -29.1 -33.5 12月19日 5.0 -79.5 78.8 12月16日 67.7 -162.1 25.4 12月15日 -3.3 66.0 -67.6 12月14日 176.3 -189.0 13.2 12月13日 112.0 -14.7 -102.5 12月12日 84.8 14.8 -96.4 12月 9日 57.1 58.4 -117.7 12月 8日 28.4 655.1 -654.6 12月 7日 78.3 -90.8 14.1 12月 6日 117.5 292.9 -360.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 706.3 883.3 -1,623.1 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,987.1 -4,671.2 -8,783.7 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)