版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 26日 星期一 16:19 BJT

金属期市：沪铜收低1.63%，因中国抑制房价和污染问题引发需求疑虑

分析师担心中国楼市情况，指出2017年中国将采取行动抑制地产投机活动，并可能减少政府措施以提振需求。

有关中国证监会对5家券商投行类业务采取责令限期改正等行政监管措施的的消息 ，亦令价格承压。

“流动性缺乏，加上一连串负面消息，导致了更多恐慌情绪，触发大举抛售，”卓创资讯(China Sublime Information Group)的李琳(Li Lin)称。

随着期镍跌破每吨6,000元人民币关口，矿商可能面临更大压力。

一些分析师预计，到2017年初价格将进一步下滑，直到春节后2月初镍加工厂重新开工，开始恢复采购。

不过铜价今年已上涨约16%，料将录得2010年以来最大年度涨幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜/艾茂林; 审校 李爽/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐