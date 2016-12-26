《中国新债预测》国开行两期债定位料略低二级，资金平稳且节后缴款提振

* 招标品种：国开行5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：5年：35亿元；10年：65亿元 * 招标时间：5/10年：12月27日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.67%-3.74%；3.70%-3.75% * 预测均值：3.70%；3.73% 路透北京12月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发五和10年两期固息债。路透调查显示， 本周临近年底，一级招标规模缩量，资金面表现亦相对平稳，且两期债缴款日正好在元旦节后，故预计明日新 债招标料偏乐观，定位将略低于二级水准，两期债预测均值分别为3.70%和3.73%。 华南一基金交易员说，“估计会发得不错，节后才缴款，刚跨完元旦资金面应该还可以，而且年底这会（ 一级招标规模）都缩量了。” 北京一银行交易员亦表示，预计五年期品种招标结果会优于10年期，因为五年期配置价值更高，收益没差 多少，但年限少一半。 “最近一级需求都还行，年底有财政投放，资金面没问题，而且这两天年内也不用缴款，应该会（比二级 ）低一点。” 上述两期债的缴款日均为2017年1月4日。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和10年最新收益率为3.7520%和3. 7694%。 上述两期债分别为该行今年第18期 和第13期 增发债，票面利率3.43%和3. 05%。 具体发行条款如下： 2016年第18和13期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 5年：35亿元；10年：65亿元 期限/计息方式 5/10年固息 招标时间 5/10年：12月27日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2017/1/4 起息日 5年：12月8日；10年：8月25日 分销期 2016/12/28-2017/1/4 上市日 2017/1/6 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)