中国经济：推动传统基础设施领域PPP项目资产证券化，盘活存量资产--发改委

路透北京12月26日 - 中国国家发改委周一发出通知，推动政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营2年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。

发改委和中国证监会联合印发推进传统基础设施领域PPP项目资产证券化相关工作的通知，对近期工作做了明确部署，要求各省级发改委于2017年2月17日前，推荐1-3个首批拟进行证券化融资的传统基础设施领域PPP项目向上报送，两部委将力争尽快发行PPP项目证券化产品。

“这是国务院有关部门首次正式启动PPP项目资产证券化，对盘活PPP项目存量资产，提高PPP项目资产流动性，更好地吸引社会资本参与PPP项目建设，推动我国PPP模式持续健康发展具有重要意义。”发改委网站新闻稿称。

通知明确了资产证券化PPP项目的范围和标准,并规定PPP项目资产证券化工作机制。国家发改委与中国证监会加强沟通协作，及时共享PPP项目信息，协调解决资产证券化过程中存在的问题与困难。

《通知》对做好PPP项目资产证券化配套工作提出了要求。包括引导市场主体建立合规风控体系，鼓励中介机构依法合规开展PPP项目资产证券化业务，积极培育和引进多元化投资者，建立针对PPP项目资产证券化的风险监测、违约处置机制和市场化增信机制，研究完善相关信息披露及存续期管理要求等。

上海证券报此前报导称，中国国家发改委投资司副司长韩志峰公开表示，推进市政基础设施领域公共私营合作制(PPP)的过程中应该加强创新和突破，积极拓宽投融资方式；发改委正在研究设立PPP专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。