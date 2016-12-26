中国经济：推动传统基础设施领域PPP项目资产证券化，盘活存量资产--发改委

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透北京12月26日 - 中国国家发改委周一发出通知，推动政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营2年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。
发改委和中国证监会联合印发推进传统基础设施领域PPP项目资产证券化相关工作的通知，对近期工作做了明确部署，要求各省级发改委于2017年2月17日前，推荐1-3个首批拟进行证券化融资的传统基础设施领域PPP项目向上报送，两部委将力争尽快发行PPP项目证券化产品。
“这是国务院有关部门首次正式启动PPP项目资产证券化，对盘活PPP项目存量资产，提高PPP项目资产流动性，更好地吸引社会资本参与PPP项目建设，推动我国PPP模式持续健康发展具有重要意义。”发改委网站新闻稿称。
通知明确了资产证券化PPP项目的范围和标准,并规定PPP项目资产证券化工作机制。国家发改委与中国证监会加强沟通协作，及时共享PPP项目信息，协调解决资产证券化过程中存在的问题与困难。
《通知》对做好PPP项目资产证券化配套工作提出了要求。包括引导市场主体建立合规风控体系，鼓励中介机构依法合规开展PPP项目资产证券化业务，积极培育和引进多元化投资者，建立针对PPP项目资产证券化的风险监测、违约处置机制和市场化增信机制，研究完善相关信息披露及存续期管理要求等。
上海证券报此前报导称，中国国家发改委投资司副司长韩志峰公开表示，推进市政基础设施领域公共私营合作制(PPP)的过程中应该加强创新和突破，积极拓宽投融资方式；发改委正在研究设立PPP专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。
根据中国财政部政府和社会资本合作中心(CPPPC)最新数据显示，截至2016年11月30日，财政部PPP项目库入库项目10,685个，总投资额达12.7万亿人民币。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。