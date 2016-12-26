台湾汇市：台币连八跌收创近半年新低，淡静交投中浮现寿险买汇需求

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 台币连八日收贬，创近半年新低
* 交投转趋淡静，惟冒出寿险买汇需求
* 明日台币主要波动区间料在32.150-32.300
路透台北12月26日 - 台币兑美元 周一连八日收跌，创近半年新低。汇银人士表示，因应圣诞假期部分市场休市，今日交投转趋淡静，惟盘面冒出寿险美元买盘及外资持续偏向汇出，令台币跌幅扩大，并失守32.200关卡。
他们指出，今日台北外汇成交量缩至不到6亿美元，远不及上日热络交投的一半，而清淡交投中突然冒出寿险的特定买汇需求，加以外资逢低也站在美元买方，带动台币由升转贬靠向32.250。
“市场量少到爆，稍有偏向汇出就会贬比较多。”一大型公股银行交易员说。
今日台币兑美元收报32.250，此前收盘低位是7月7日的32.306。
另位大型银行交易员也称，最近SWAP(换汇换利)价格比较差，才会有寿险转进台币现货调度美元；目前只看到少数寿险这样操作，尚待观察寿险买汇需求续航力道。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.186/32.219，上日收在32.249。
台湾股市周一收涨0.35%。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超11.85亿台币，连七个交易日卖超共计258.38亿台币。
交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看32.150-32.300。
韩元和韩股周一收涨，盘中交投清淡，因年底之前市场参与者持仓观望。韩元兑美元 本地市场收盘时报1,201.4，较周五收盘水平1,203.0上涨0.1%。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成
报价 亿美元 交量／
亿美元
台北外汇经纪公 32.250 32.170 32.086-32.265 32.130 5.42 12.24 司 元太外汇经纪公 32.248 32.168 32.088-32.248 32.090 1.81 6.02 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 0.050/0.070 0.070/0.090 美元/台币六个月期 0.040/0.060 0.060/0.080 (完)
台币兑美元现价
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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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