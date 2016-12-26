重温稿-中港个股：工行与太钢、同煤及阳煤集团三家山西企业签署债转股协议

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透北京12月26日 - 以资产计中国最大银行--工商银行 周一称，今日与太原钢铁集团、大同煤矿集团和阳泉煤业集团分别签署债转股合作协议，将与这三家山西重点企业分别开展债转股业务，以增资扩股投入企业，置换企业存量融资，实现债权转股权。
工行新闻稿未提供上述债转股协议的具体细节，而据山西金融青联与山西青年报下属微信公众号“山西青年金融”报导，此次债转股合作资金规模达300亿元人民币，预计三家企业杠杆率降幅最高可达10%。
其中，工行与太钢集团合作设立规模60亿元债转股产业基金，并采取资管计划以增资扩股方式投入40亿元；与同煤集团和阳煤集团分别合作设立100亿元规模债转股产业基金，用于下属企业股权投资。
同煤集团和阳煤集团均属于山西省属七大煤炭集团。
本月稍早，山西另一省属煤炭集团--山西焦煤集团与建设银行 签署市场化债转股合作框架协议，双方将共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。 （完） (发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。