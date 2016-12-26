更正-金砖国家：12月26日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.18%，报58,620.260点。

印度股市：下跌，因总理莫迪表示，市场人士应该为国家建设作出贡献，市场随后担心资本利得税会上升。BSE指数 收盘下跌0.9%，报25,807.1点，一度下跌1.1%至逾一个月低点；NSE指数 收盘下跌0.97%，报7,908.25点，盘中触及5月25日以来低点，该指数年内跌幅约为0.5%。