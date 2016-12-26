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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 06:45 BJT

更正-金砖国家：12月26日股汇市收盘纵览

(更正：内文香港股市误放12月23日的收盘稿，12月26日应为休市)

路透12月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.1%，报842.45点。

中国股市：沪综指逆转收升，保险券商股及举牌概念股领涨

中国汇市：人民币几近收平，交投淡静大行续值守6.95元关口

香港股市：休市

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.18%，报58,620.260点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2745/54,上日收报3.2685/00。

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南非股汇市：休市

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印度股市：下跌，因总理莫迪表示，市场人士应该为国家建设作出贡献，市场随后担心资本利得税会上升。BSE指数 收盘下跌0.9%，报25,807.1点，一度下跌1.1%至逾一个月低点；NSE指数 收盘下跌0.97%，报7,908.25点，盘中触及5月25日以来低点，该指数年内跌幅约为0.5%。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.735，上日收报67.815。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.6%，报1,124.65点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.46%，报584.94点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.08%，报60.99；卢布兑欧元 升值0.05%，报63.7725。(完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
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