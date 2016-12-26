《美国重要政经日程》--12月27日

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告(因12月26日联邦假期而延后公布)
1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券(因12月26日联邦假期而延后公布)
1800 - 财政部标售四周期国库券及两年期公债(因假期而调整国库券标售时间)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选