韩国已公布经济指标--2016/12/27

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.3% +1.3% 12月29日 -- 工业生产(m/m) 10月 -1.7% @ +0.6% @-r 12月28日 -- 失业率 11月 3.6% @ 3.7% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差82 r 顺差69.7 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。