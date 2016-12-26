《中国报摘》--中国证券报12月27日

* 头版头条:

--中国证监会将在依法、从严、全面监管的总体要求下，继续发挥专业优势，全力支持公安司法机关做好证券期货犯罪案件的查办工作。

* 其他:

--证监会将与发改委加强合作，积极推进符合条件的PPP项目通过资产证券化方式实现市场化融资，优先鼓励符合国家发展战略的PPP项目开展资产证券化。证监会将积极研究推出主要投资于资产支持证券的证券投资基金，并会同国家发改委及有关部门共同推动不动产投资信托基金（REITs）。

--北京试点员工持股的市属国企名单已确定，北京市研究拟订了市属企业中长期调整重组总体思路以及改组国有资本投资运营公司试点等多项改革试点方案，将尽快启动。未来北京市将积极推动企业重组整合力度，力争完成2-3个一级企业重组，并将充分利用多层次资本市场，大力推进一级企业整体上市。

--万家文化 公告，公司第一大股东万好万家集团拟将其持有的1.85亿股公司流通股股份转让给西藏龙薇传媒，占公司股份总数的29.135%，转让价款为30.599亿元人民币，中国知名影视演员赵薇成为万家文化的实际控制人。

--新和成 发布定增预案，拟以不低于18.19元/股，向不超10名特定对象发行不超过2.69亿股股份，拟募资不超过49亿元，扣除发行费用后全部投入年产25万吨蛋氨酸项目。

--福田汽车集团与中非发展基金签订战略合作协议，双方将在非洲与葡语国家及地区开展投资项目合作。双方将合作成立福田非洲业务投资平台，负责福田汽车对非洲投资项目的投资和运营。