英国经济：节礼日线上购物交易同比增长11.5%，商店购物人数下滑6%

Springboard指出，在节礼日当天上午购物中心的客流量较上年同期下降16.6%。这进一步说明公众消费习惯正在转变。

英国电讯报(The Telegraph)引用网购退货情况追踪企业Clear Returns的数据称，11月黑色星期五售出商品的退货量巨大，意味着许多商品来不及在节礼日之前回到货架上。

报导称，在今年的黑色星期五之后，预计有创纪录的10亿英镑商品将被退货，因为网购消费者采取了一种“现在先买下，以后再决定”的购物方式。

目前暂时未联系到Clear Returns发表评论。(完)