英国经济：节礼日线上购物交易同比增长11.5%，商店购物人数下滑6%

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
Springboard指出，在节礼日当天上午购物中心的客流量较上年同期下降16.6%。这进一步说明公众消费习惯正在转变。
英国电讯报(The Telegraph)引用网购退货情况追踪企业Clear Returns的数据称，11月黑色星期五售出商品的退货量巨大，意味着许多商品来不及在节礼日之前回到货架上。
报导称，在今年的黑色星期五之后，预计有创纪录的10亿英镑商品将被退货，因为网购消费者采取了一种“现在先买下，以后再决定”的购物方式。
目前暂时未联系到Clear Returns发表评论。(完)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。