《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日

**上海证券报**

--中共中央政治局常委会议强调，以钢铁煤炭行业为重点推进去产能是深化供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”任务重要内容，针对调查发现的江苏华达钢铁公司生产销售“地条钢”、河北安丰钢铁公司未批先建边批边建钢铁项目，予以严肃查处，对相关责任人严厉追责问责，并公开通报调查处理结果。

--四维图新 将联合腾讯 等投资方在荷兰设立投资主体SIWAY，用于收购世界领先的汽车导航电子地图服务商HERE的10%股权，拓展地图数据业务。

**证券时报**

--资产规模已突破18万亿元的信托业终于迎来全国统一的登记平台。中国信托登记结算公司昨在上海揭牌，这意味着长期以来困挠信托流转的桎梏有望化解。

**21世纪经济报道**

--国海证券 公告称，根据与会各方在协调会上达成的共识，其已与七家与会机构分别签订了相关协议。

--自知情人士处获悉，绿地集团 已收购了一家第三方支付机构--山东省电子商务综合运营管理公司。至此，房企三大巨头（恒大、万达、绿地）均已完成对第三方支付机构的布局。

--多位公募基金人士透露，在基金子公司新政的基础上，监管部门拟将风险准备金制度覆盖至基金母公司专户业务。（完）