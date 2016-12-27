《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**上海证券报**
--中共中央政治局常委会议强调，以钢铁煤炭行业为重点推进去产能是深化供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”任务重要内容，针对调查发现的江苏华达钢铁公司生产销售“地条钢”、河北安丰钢铁公司未批先建边批边建钢铁项目，予以严肃查处，对相关责任人严厉追责问责，并公开通报调查处理结果。
--四维图新 将联合腾讯 等投资方在荷兰设立投资主体SIWAY，用于收购世界领先的汽车导航电子地图服务商HERE的10%股权，拓展地图数据业务。
**证券时报**
--资产规模已突破18万亿元的信托业终于迎来全国统一的登记平台。中国信托登记结算公司昨在上海揭牌，这意味着长期以来困挠信托流转的桎梏有望化解。
**21世纪经济报道**
--国海证券 公告称，根据与会各方在协调会上达成的共识，其已与七家与会机构分别签订了相关协议。
--自知情人士处获悉，绿地集团 已收购了一家第三方支付机构--山东省电子商务综合运营管理公司。至此，房企三大巨头（恒大、万达、绿地）均已完成对第三方支付机构的布局。
--多位公募基金人士透露，在基金子公司新政的基础上，监管部门拟将风险准备金制度覆盖至基金母公司专户业务。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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