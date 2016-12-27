美国与加拿大经济指标预测--12月28日-1月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月26日当周 12月28日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 407.3 抵押贷款再融资指数 -- 1,449.4 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 11月 +0.5% +0.1% 12月29日(四) 1330 美国趸售(批发)库存 11月初值 -- -0.4% 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差619.9 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 26.4 27.5 四周均值(万人) -- 26.375 续请失业金人数(万人) 12月17日当周 203.0 203.6 12月30日(五) 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 57.0 57.6 1月2日当周 1月2日(一) 暂无重要经济数据公布 1月3日(二) 1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 51.5 1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 54.2 1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.5% +0.5% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.5 53.2 投入物价分项指数 56.0 54.5 就业分项指数 52.5 52.3 新订单分项指数 -- 53.0 1月4日(三) 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 12月 增加17.3 增加21.6 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 720.5 1830 美国汽车销量年率(万辆) 12月 1,770 1,787 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 张涛)