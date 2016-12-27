《全球汇市》美元兑日圆小涨，欧元守住兑美元的温和涨幅

澳元兑美元 下跌0.2%至0.7181美元，小幅跌向上周尾段因中国经济增长疑虑而 创下的七个月低位0.7160。 新西兰元兑美元 亦跌0.2%，至0.6882，回吐上日升幅。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0448 1.0453 -0.05 -3.79 1.0860 美元/日圆 117.28 117.07 +0.18 -2.51 120.30 欧元/日圆 122.55 122.40 +0.12 -6.07 130.47 美元/瑞郎 1.0270 1.0266 +0.04 +2.52 1.0018 英镑/美元 1.2276 1.2281 -0.04 -16.71 1.4738 美元/加元 1.3525 1.3507 +0.13 -2.27 1.3839 美元/离岸人民币 6.9523 6.9505 +0.03 +5.85 6.5680 澳元/美元 0.7175 0.7184 -0.13 -1.37 0.7275 新西兰元/美元 0.6879 0.6894 -0.22 +0.79 0.6825 澳元/日圆 84.190 84.140 +0.06 -3.91 87.620 新西兰元/日圆 80.660 80.700 -0.05 -1.61 81.980 英镑/日圆 143.99 143.69 +0.21 -18.75 177.22 澳元/新西兰元 1.0429 1.0409 +0.19 -2.20 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李婷仪/陈宗琦/王琛/戴素萍 审校 龚芳/张涛/李婷仪/杜明霞)