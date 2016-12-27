版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 08:27 BJT

《全球汇市》美元兑日圆小涨，欧元守住兑美元的温和涨幅

澳元兑美元 下跌0.2%至0.7181美元，小幅跌向上周尾段因中国经济增长疑虑而
创下的七个月低位0.7160。
    
    新西兰元兑美元 亦跌0.2%，至0.6882，回吐上日升幅。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0448  1.0453  -0.05  -3.79  1.0860
    美元/日圆            117.28  117.07  +0.18  -2.51  120.30
    欧元/日圆         122.55  122.40  +0.12  -6.07  130.47
    美元/瑞郎            1.0270  1.0266  +0.04  +2.52  1.0018
    英镑/美元            1.2276  1.2281  -0.04 -16.71  1.4738
    美元/加元            1.3525  1.3507  +0.13  -2.27  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9523  6.9505  +0.03  +5.85  6.5680
    澳元/美元            0.7175  0.7184  -0.13  -1.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.6879  0.6894  -0.22  +0.79  0.6825
    澳元/日圆         84.190  84.140  +0.06  -3.91  87.620
    新西兰元/日圆     80.660  80.700  -0.05  -1.61  81.980
    英镑/日圆         143.99  143.69  +0.21 -18.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0429  1.0409  +0.19  -2.20  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李婷仪/陈宗琦/王琛/戴素萍 审校 龚芳/张涛/李婷仪/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐