国际油市：圣诞节后油价上涨，OPEC与非OPEC产油国即将减产

油价在过去几周一直受到支撑，因石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国达成协议，自1月1日起减产近180万桶/日。

利比亚国家石油公司表示，该国周一石油产量小幅增至62.2万桶/日，因武装组织同意解除两年来对西部输油管道的封锁。其并称，在三个月内，产量可能增加27万桶/日。

根据路透周五见到的送交给潜在竞购者的通知，美国能源部料将从1月初至月中开始出售该国紧急石油储备的约800万桶轻质原油。

俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周一称，该国今年石油出口可能增加近5%至2.535亿吨，明年预计“略有”增加。

新华OGP称，中国11月末商业原油库存环比下降1.6%，11月末成品油库存环比下降0.1%。

周五的数据显示，对冲基金连续第三周增加对美国原油的看多押注，来到接近两年半高位，因有迹象显示OPEC和其他产油国将坚守减产协议。(完)

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