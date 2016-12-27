国际油市：圣诞节后油价上涨，OPEC与非OPEC产油国即将减产

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
油价在过去几周一直受到支撑，因石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国达成协议，自1月1日起减产近180万桶/日。
利比亚国家石油公司表示，该国周一石油产量小幅增至62.2万桶/日，因武装组织同意解除两年来对西部输油管道的封锁。其并称，在三个月内，产量可能增加27万桶/日。
根据路透周五见到的送交给潜在竞购者的通知，美国能源部料将从1月初至月中开始出售该国紧急石油储备的约800万桶轻质原油。
俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周一称，该国今年石油出口可能增加近5%至2.535亿吨，明年预计“略有”增加。
新华OGP称，中国11月末商业原油库存环比下降1.6%，11月末成品油库存环比下降0.1%。
周五的数据显示，对冲基金连续第三周增加对美国原油的看多押注，来到接近两年半高位，因有迹象显示OPEC和其他产油国将坚守减产协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞)
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路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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