《汇市简讯》美元兑日圆守在117日圆上方

2359 GMT

* 美元兑日圆持守在117.00上方，在区间内仍有买盘。

* 据传在该水平下方挂有来自多头的止损单，但在昨日多次尝试后未成功。

* 昨日在东京市场的波动区间在117.01-39。东京是昨天唯一开市的主要市场。

* 新加坡市场恢复交易，欧洲的多数市场和美国市场也恢复交易，但澳洲、香港和英国市场休市。

* 小时图一目均衡基准线切入位117.25附近存在技术阻力，上方挂有卖单。

* 缺乏交易动能，大多数日本企业从明天开始放假。(完)

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