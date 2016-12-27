《汇市简讯》美元兑日圆守在117日圆上方

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
2359 GMT
* 美元兑日圆持守在117.00上方，在区间内仍有买盘。
* 据传在该水平下方挂有来自多头的止损单，但在昨日多次尝试后未成功。
* 昨日在东京市场的波动区间在117.01-39。东京是昨天唯一开市的主要市场。
* 新加坡市场恢复交易，欧洲的多数市场和美国市场也恢复交易，但澳洲、香港和英国市场休市。
* 小时图一目均衡基准线切入位117.25附近存在技术阻力，上方挂有卖单。
* 缺乏交易动能，大多数日本企业从明天开始放假。(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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