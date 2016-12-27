《中国重要政经日程》--12月27日-3月5日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
=============================今日重要政经日程==========================
12月27日（周二）
*--10:00 国新办发表《2016年中国的航天》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和中国航天发展有关情况。国家航天局副局长吴艳华和国新办发言人袭艳春出席。
=============================近期重要政经日程==========================
12月28日（周三）
--上午10:00 国台办举行例行新闻发布会。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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