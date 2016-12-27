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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--12月27日-3月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12月27日（周二）

*--10:00 国新办发表《2016年中国的航天》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和中国航天发展有关情况。国家航天局副局长吴艳华和国新办发言人袭艳春出席。

=============================近期重要政经日程==========================

12月28日（周三）

--上午10:00 国台办举行例行新闻发布会。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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