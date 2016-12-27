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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 08:31 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月27日-1月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月27日(二)

--中国国新办发表《2016年中国的航天》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和中国航天发展有关情况。国家航天局副局长吴艳华和国新办发言人袭艳春出席。(0200)

12月28日(三)

--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。

12月29日(四)

开罗--埃及央行货币政策会议。

12月30日(五)

曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。

12月31日(六)

首尔--韩国央行总裁李柱烈发表新年演说(0300)。

1月2日(一)

暂无重要经济事件。

1月3日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
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