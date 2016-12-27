长江期货：中国期指主力空头入场积极

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自12月27日的《期货日报》：
周一，股指期货全天追随现货市场“先抑后扬”，收盘三大期指合约全线上涨。其中，IH合约涨幅居前，显示市场的护盘力量更多来自权重板块。IF四份合约持仓量增加825手至40632手，持仓量伴随着日内价格激烈拉锯而增加，突显市场分歧加剧。
虽然日内股指期货出现触底反弹行情，但市场的上涨并未吸引过多主力多方资金，相反空方资金增持更为明显。笔者认为可能有以下几项原因可以解释。虽然日内最终价格呈现上涨，但市场价格的波动明显加剧，市场波动风险的增加可能提升了投资者利用股指期货进行风险管理的需求。因此，卖单增持较为集中出现在套保头寸相对集中的大型券商系席位。从投机角度而言，多头逢反弹并未出现大规模增持，部分席位甚至出现减仓，表明多方对反弹的持续性并不看好，而是倾向逢反弹择机离场。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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