中航期货：上海螺纹钢期货价格下行压力大

以下内容节选自12月27日的《期货日报》：

今年是商品市场大涨之年，其中又以“三高”类（高过剩、高耗能、高污染）商品为主，黑色系涨幅领先，螺纹钢的涨幅超过100%。明年，在需求端不理想的预期下，螺纹钢价格很可能拐头向下。

根据中央经济会议释放的信号，商品整体已进入回调阶段，今年涨幅较大的钢材，面临较大的下行压力。从操作角度而言，可进行反弹沽空的操作。(完)

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