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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 08:38 BJT

金期投资：郑州菜粕期货杀跌的风险较大

以下内容节选自12月27日的《期货日报》：

受美豆下跌的影响，经过近1个月的高位振荡后，上周二以来，郑州菜粕高位回调，再次回到前期振荡区间内。展望后市，美豆出口状况依旧良好，国内港口菜粕供需仍然偏紧，现货价格较强，期货回调空间有限，操作上不宜过度杀跌。

　　受外盘豆类因天气忧虑缓解下跌的拖累，近期菜粕期货回调，但菜粕自身供需依旧偏紧，而且外盘大豆仍有炒作因素，在菜粕期价再度回到相对低点后，有望展开振荡或再度上涨，所以过度杀跌的风险较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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