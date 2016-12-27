金期投资：郑州菜粕期货杀跌的风险较大

受美豆下跌的影响，经过近1个月的高位振荡后，上周二以来，郑州菜粕高位回调，再次回到前期振荡区间内。展望后市，美豆出口状况依旧良好，国内港口菜粕供需仍然偏紧，现货价格较强，期货回调空间有限，操作上不宜过度杀跌。

受外盘豆类因天气忧虑缓解下跌的拖累，近期菜粕期货回调，但菜粕自身供需依旧偏紧，而且外盘大豆仍有炒作因素，在菜粕期价再度回到相对低点后，有望展开振荡或再度上涨，所以过度杀跌的风险较大。(完)