金期投资：郑州菜粕期货杀跌的风险较大

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自12月27日的《期货日报》：
受美豆下跌的影响，经过近1个月的高位振荡后，上周二以来，郑州菜粕高位回调，再次回到前期振荡区间内。展望后市，美豆出口状况依旧良好，国内港口菜粕供需仍然偏紧，现货价格较强，期货回调空间有限，操作上不宜过度杀跌。
受外盘豆类因天气忧虑缓解下跌的拖累，近期菜粕期货回调，但菜粕自身供需依旧偏紧，而且外盘大豆仍有炒作因素，在菜粕期价再度回到相对低点后，有望展开振荡或再度上涨，所以过度杀跌的风险较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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