期货日报：沪胶多头增持力度更大

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自12月27日的《期货日报》：
12月26日，在空头大幅增仓打压下，沪胶主力1705合约快速下探，并跌破18000元/吨整数关口。恐慌情绪蔓延，部分多头选择主动离场，期价步步逼近跌停。与此同时，空头获利离场令期价自低位回抽。然而，之后多头缺乏进一步反弹动能，空头也无心打压，沪胶午盘维持在17600—17900元/吨盘整。
通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日较多席位选择小幅调整持仓，显示对后市观望心态较浓。从调整方向和调整力度上看，多空主力力量表现相对均衡，后市期价或在振荡中前行。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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