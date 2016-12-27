期货日报：沪胶多头增持力度更大

以下内容节选自12月27日的《期货日报》：

12月26日，在空头大幅增仓打压下，沪胶主力1705合约快速下探，并跌破18000元/吨整数关口。恐慌情绪蔓延，部分多头选择主动离场，期价步步逼近跌停。与此同时，空头获利离场令期价自低位回抽。然而，之后多头缺乏进一步反弹动能，空头也无心打压，沪胶午盘维持在17600—17900元/吨盘整。

通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日较多席位选择小幅调整持仓，显示对后市观望心态较浓。从调整方向和调整力度上看，多空主力力量表现相对均衡，后市期价或在振荡中前行。(完)

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