全球金市：金价下滑，因美元兑日圆上扬

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
美元兑日圆周二小升；欧元兑美元守住温和升幅，因市场伺机脱离假期平淡局面，进入年内的最后几个交易日。
美元兑日圆 小升0.2%至117.29日圆。
亚股周二在淡静交投中几无变动，由于主要市场周一因圣诞假期休市，几无指引；美元则部分扳回周一的失土。
日本政府周二公布数据显示，11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资产经理人在截至12月20日当周减持COMEX期金净多仓，为连续第六周减持。
尽管金价急跌至逾10个半月低位，本周印度黄金需求迟滞，因现金紧绌且假期令买家离开市场。同时，在中国的黄金溢价自前一周触及的近三年高位回落。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选