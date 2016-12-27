全球金市：金价下滑，因美元兑日圆上扬

美元兑日圆周二小升；欧元兑美元守住温和升幅，因市场伺机脱离假期平淡局面，进入年内的最后几个交易日。

美元兑日圆 小升0.2%至117.29日圆。

亚股周二在淡静交投中几无变动，由于主要市场周一因圣诞假期休市，几无指引；美元则部分扳回周一的失土。

日本政府周二公布数据显示，11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资产经理人在截至12月20日当周减持COMEX期金净多仓，为连续第六周减持。

尽管金价急跌至逾10个半月低位，本周印度黄金需求迟滞，因现金紧绌且假期令买家离开市场。同时，在中国的黄金溢价自前一周触及的近三年高位回落。(完)

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