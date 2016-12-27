《汇市简讯》美元兑韩元走高，寻求上探九个月高点

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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* 美元兑韩元涨至1204.8，寻求上探九个月高点1205.5
* 如果美元兑日圆获得上涨动力，则有望打破上周的纪录
* 随着特朗普入主白宫，美元获得买盘青睐将会是2017年初的主题
* 市场对特朗普可能引发贸易战持谨慎态度
* 由乐观情绪带动的股市反弹行情可能瓦解，引发避险活动
* 分析师考量美国比预期更多加息的可能性 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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