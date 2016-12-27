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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 09:11 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元走高，寻求上探九个月高点

0057 GMT

* 美元兑韩元涨至1204.8，寻求上探九个月高点1205.5

* 如果美元兑日圆获得上涨动力，则有望打破上周的纪录

* 随着特朗普入主白宫，美元获得买盘青睐将会是2017年初的主题

* 市场对特朗普可能引发贸易战持谨慎态度

* 由乐观情绪带动的股市反弹行情可能瓦解，引发避险活动

* 分析师考量美国比预期更多加息的可能性 (完)

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