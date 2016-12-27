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亚洲 | 2016年 12月 27日 星期二 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数一升一平一跌，CFETS指数微跌至95.07

路透上海12月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微跌0.02%至95.07；SDR篮子指数持平于95.69，BIS篮子指数微升至96.
40。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.81%，SDR篮子指数跌3.18%，BIS指数跌5.22%
。
    
 CFETS篮子货币          今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬
                                       点数
 人民币                        6.9462                       -3
 欧元                          7.2617                        6
 日圆                          5.9265                      -25
 港元                          0.8951                        0
 英镑                          8.5308                       15
 澳元                          4.9884                      -32
 新西兰元                      4.7838                      -28
 新加坡元                       4.799                       55
 瑞郎                          6.7664                       48
 加元                          5.1373                       14
 林吉特                        0.6431                      3.6
 卢布                          8.7761                     -312
 泰铢                          5.1749                      -25
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.06，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.91，微升0.05
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.81，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.65，微升0.04%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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