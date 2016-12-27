台湾债市：10年券105/11殖利率盘初小升但成交仍淡，关注冷券卖压

路透台北12月27日 - 台湾10年指标公债105/11期 周二盘初殖利率小升，成交仍淡。交易员表示，年底之际市场成交意愿偏向淡静，各方仍关注冷券方面保险业的卖压。

他们指出，今日为止冷券尚未见明显的债券抛盘成交，目前两年券报价在0.66/0.68%，存续期四年多的公债则报在0.92-0.95%，这相比近期台债成交水准仍在偏高水位。

〞寿险要数字，在调部位，把四到六年(公债殖利率)卖得很高。〞一位票券商交易员说。

他们表示，五年公债因此受到不小冲击，有不少看空的抛盘，殖利率料向1%靠拢。但从另一方面来看，目前五年公债和RP(债券附买回)的利差有至少50基点的养券空间，这是不错的养券水位，就看银行愿不愿意进场。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.24-1.27%。

根据货币市场资讯，上日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%；跨月天期公债成交在0.33-0.35%。

美国公债市场周一休市。

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